Gratis-Fahrrad-Checks in ganz Wien starten

Die Grünen Wien haben wieder die Aktion "Radrettung" gestartet. Bis zum Herbst stehen Radfahrern in ganz Wien rund 100 Termine zur Verfügung, an denen sie eine Gratis-Fahrrad-Check durchführen lassen können.

Überprüft werden Schaltung, Bremsen und Kette. Außerdem wird eine Verschleißkontrolle und ein kleines Service durchgeführt. Bei Bedarf wird auch ein Schlauch gewechselt oder einfach nur der Reifen aufgepumpt. "Alles, was am Rad quiescht, knarrt, locker ist oder sonstwie nicht passt, kann bei der Radrettung behandelt werden", verspricht Grünen-Mobilitätssprecher Kilian Stark.

Keine Anmeldung für kostenlosen Rad-Check in Wien notwendig

Laut Aussendung am Mittwoch hat die Grüne Radrettung in den vergangenen 19 Jahren zehntausende Fahrräder serviciert. Pro Saison werden rund 2.000 Räder kostenlos gecheckt, heißt es. "Die Radrettung ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz: Denn jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad statt dem Auto zurückgelegt wird, trägt zum Klimaschutz bei und verringert die CO2-Emissionen. Bei den Radrettungen diskutieren wir mit den Radler:innen gerne über Mobilitätspolitik, zum Beispiel über dringend benötigte neue Radwege. Wir brauchen auch am Gürtel und an der Zweierlinie sichere und breite Radwege und keinen Laternen-Slalom oder permanente Seitenwechsel. In Wien muss endlich ein dichtes Netz durchgängiger Radwege geschaffen werden", so Stark.