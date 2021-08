Gratis-Eis: Wiener Eissalon Helli & Leo lockt am ersten Schultag mit Aktion

Mit einem Augenzwinkern lädt der Wiener Eis-Hotspot Helli & Leo am ersten Schultag "Schulschwänzer" auf ein gratis Eis ein. Alle Infos hier.

Am 6. September öffnen die Schulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nach der Sommerpause wieder ihre Pforten und für rund 490.000 Kinder und Jugendliche beginnt ein neues Schuljahr.

Schule schwänzen - gleich am ersten Tag?

"Doch was passiert eigentlich, wenn man am ersten Tag die Schule schwänzt? Helli & Leo sagt: Gratis Eis für alle!" hieß es in einer Aussendung.