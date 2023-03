Gratis Eis in Wien: Ben & Jerry’s Free Cone Day am 3. April

Am 3. April 2023 findet ab 17 Uhr der Ben & Jerry’s Free Cone Day vor dem Badeschiff Wien am Donaukanal statt. Dabei gibt es über 1200 Portionen Grats Eis.

Ben & Jerry’s feiert dieses Jahr den 45. Geburtstag. 1978 gründeten die beiden New Yorker Ben Cohen und Jerry Greenfield eine der lässigsten und fairsten Eismarken der Welt in einer aufgelassenen Tankstelle in Burlington / Vermont, USA. Der Rest ist Geschichte.

Ben & Jerry’s Free Cone Day am 3. April in Wien

Seit damals hat auch der jährlich stattfindende Ben & Jerry's Free Cone Day Tradition, mit dem die Gründer ihren Eisfans für die Treue etwas zurück geben wollen. Aus diesem Anlass verteilt Ben & Jerry’s am Free Cone Day, Montag, 3.4.23 ab 17 Uhr vor dem Badeschiff Wien am Donaukanal über 1.200 Shorties (kleine Eisbecher) an alle Ben & Jerry’s Fans - solange der Vorrat reicht. Mit dabei sind auch ein paar Hundert Shorties des ganz neuen Ben & Jerry’s Dulce De-lish, sowie der Peace Pop am Stiel und der vegane Shorty Cookies on Cookie Dough.