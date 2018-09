Gratis Eintritt: Tag der offenen Tür im mumok Wien

Am Sonntag bietet das mumok einen Tag der offenen Tür mit gratis Eintritt an.

Am Sonntag bietet das mumok einen Tag der offenen Tür mit gratis Eintritt an.

Wer am Wochenende in Wien unterwegs ist, sollte die Möglichkeit nutzen, das mumok zu besuchen. Der Tag der offenen Tür bietet den Besuchern einen kostenlosen Einblick in die aktuellen Ausstellungen und hält auch zusätzlich einige Programmpunkte bereit.

Am Sonntag den 16. September findet erneut ein Tag der offenen Tür im Mumok in Wien statt. Zwischen 10 und 19 Uhr hat man die Möglichkeit, sich das Museum anzusehen und die Programmhighlights an diesem Tag zu nutzen.

Stündliche Gratis-Führungen im mumok Wien Es werden neben einem Disco Drawing und zeichnerischen Experimenten, auch stündliche Führungen in Englisch oder Deutsch zu unterschiedlichen Thematiken angeboten. Wer zwischendurch eine Pause einlegen möchte, kann das Angebot des mumok Cafés nutzen.

Flohmarkt, Gewinnspiel und Disco Drawing beim Tag der offenen Tür im mumok Es findet auch ein mumok Flohmarkt statt, der Kataloge, Bilderrahmen, Plakate, Geschirr, Hussen, Sonnenschirme, Outdoor-Möbel, Büromöbel, stapelbare Sessel (u.a. Gebrüder Thonet) und vieles mehr bereit hält. Ein Gewinnspiel und ein Konzert der Mitarbeiterinnen Kapelle ergänzen das Angebot des mumok.

Eintritt: FREI!

Offenes Atelier

10:00 bis 18:00

mumok Atelier, Ebene -1

Disco Drawing

11:00 bis 17:00

mumok kino, Ebene -3

Zeichnerische Experimente

11:00 bis 17:00

Galerie, Ebene -1 1/2

Stündliche Führungen

11:00: Kurator_innenführung mit Daniela Hahn in der Ausstellung Doppelleben. Bildende Künstler_innen machen Musik

12:00: Überblicksführung (englisch)

13:00: Überblicksführung

14:00: Kurator_innenführung mit Susanne Neuburger in der Ausstellung Photo/Politics/Austria

15:00: Überblicksführung (englisch)

16:00: Kurator_innenführung mit Naoko Kaltschmidt in der Ausstellung Film und mehr

17:00: Kurator_innenführung mit Jörg Wolfert in der Ausstellung 55 Dates. Highlights aus der mumok Sammlung

18:00: Überblicksführung

Lassnig, Picasso, Warhol, West und Co.

Kurzführung zu unseren Publikumslieblingen

12:30, 13:30, 14:30, 15:30 und 16:30

Dauer: jeweils 20 Minuten

Konzert der Musikarbeiter_innenkapelle

15:00 und 16:00

Vor dem mumok

mumok Flohmarkt: Ganztägig in der mumok Hofstallung

Gewinnspiel: Ganztägig im mumok Foyer

Zu gewinnen: exklusive Abendführung durch das mumok, Jahreskarten, Kataloge uvm.

KinderkunstTransporter: Die rollende Box für den Museumsbesuch. Zum Ausleihen an der mumok Kassa, solange der Vorrat reicht!