(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im November 2018

Auch im November 2018 sind auf Wiens Einkaufsstraßen wieder zahlreiche (Gratis-)Aktionen geplant.

Ab 30.11.2018 gibt es zu Einkäufen in der Kaiserstraße und der Westbahnstraße “Kleine Geschenke zum Freuen” in einem Kuvert.

In der Lerchenfelder Straße an der Ecke Schottenfeldgasse findet jeden Freitag zwischen 9 und 18 Uhr der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck vor der Altlerchenfelder Kirche statt.

Jeden Mittwoch um 17 Uhr gibt es kostenlose Führungen in die Welt der handwerklichen Produktion. Werkstätten und Ateliers öffnen ihre Pforten und geben Touren-Teilnehmern Einblick in alte und neue Handwerksberufe. Treffpunkt: Lerchenfelder Straße 141 um 17 Uhr. Hier ist es möglich, sich anzumelden.

In der Döblinger Hauptstraße findet jeden Mittwoch der Döblinger Wochenmarkt statt. Zwischen 9 und 18 Uhr bieten die Unternehmer der Gatterburggasse Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Antipasti uvm. an.

22. Bezirk: Wien-Donaustadt

Am Stadlauer Bauernmarkt werden jeden Freitag von 8 bis 12.30 Uhr Mehlspeisen, Fisch, Geflügel, Honig, Schnaps, Wein, Wurst, Käse, Marmelade, Brot, Saft uvm. angeboten. Am 2., 16. und 30. November ist der Markt im Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post zu finden, am 9. und 23. November am Piazza Star22, in der Erzherzog-Karl-Straße 129.