(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Dezember 2020

Im Dezember planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige tolle Aktionen. Hier finden Sie einen Überblick nach Bezirken.

5. Bezirk - Margareten

Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Jeden Donnerstag bietet der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz erlesene Köstlichkeiten. Feinspitze finden hier Schmankerln und Delikatessen aus der Region und ganz Europa. Der Spezialitätenmarkt ist von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

8. Bezirk - Josefstadt

9. Bezirk - Alsergrund

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkte sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an.

19. Bezirk - Döbling

Jeden Mittwoch steigt der Döblinger Wochenmarkt von 9.00 bis 18.00 Uhr in der Gatterburggasse. Geboten werden Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten. Termine im Dezember: 2., 9., 16., 23. und 30.12.

20. Bezirk - Brigittenau

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: Ab 20. im 20. bekommt man in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9.00 bis 18.00 Uhr verschiedene Naschereien zum Einkauf (solange der Vorrat reicht).

21. Bezirk - Floridsdorf

Bereits zum 37. Mal findet der alljährliche Christkindl-Markt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf statt. Heuer wird es ab 1. Dezember möglich sein, die kulinarischen Genüsse und das vielfältige Warenangebot der Aussteller auf diesem traditionellen Adventmarkt zu gustieren. Vom 27. bis 31. Dezember findet man an gleicher Stelle den Neujahrsmarkt - jeweils täglich von 8.30 bis 20.00 Uhr (Gastro bis 22.00 Uhr).