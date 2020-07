(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im August 2020

Im August 2020 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Aktionen. Hier ein Überblick nach Bezirken.

4. Bezirk

Sommerfrische am Kühnplatz: Vielfalt und Neues, Kultur und Dialog aus der Nachbarschaft, Klassik, von Wiener Musik bis World Music, die Palette der Kulturvermittlung ist breit gefächert. Spannend, aufregend, kulturnah! Die Sommerfrische am Kühnplatz findet immer freitags, 17.30-19.30 Uhr, in den Monaten Juli und August mit unterschiedlichem Kulturprogramm statt.

5. Bezirk

8. Bezirk



9. Bezirk

16. Bezirk



Summer in the City: Die IG Brunnenviertel lädt am 14. August zu einem kulinarischen Spaziergang mit Verkostungen über den Brunnenmarkt ein - eine Reise durch viele Teile der Welt: Ihr wandert mit Kai Sann über den Markt von Libanon in die Türkei, streift dann kurz die Wachau und zieht weiter nach Kanada. Zwischendurch erfahrt ihr, warum Zuckerbäckerinnen und Zuckerbäcker beruflich oft auf Friedhöfen zu finden sind. Neugierig? Dann kommt am Freitag um 16 Uhr zum Spar an der Ecke Brunnengasse/Neulerchenfelder Straße - Haltestelle Brunnengasse. Die Veranstaltung ist kostenlos. Wer mag, kann zum Schluss für das VinziHaus in der Ottakringer Straße spenden.