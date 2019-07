(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im August 2019

Auch im August planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder viele Specials. Hier ein Überblick nach Bezirken.

8. Bezirk - Josefstadt

13. Bezirk - Hietzing

Am 31. August geht das Hietzinger Bezirksfest in die 37. Runde. Dem Motto "Red Carpet Hietzing" entsprechend gibt es ein spannendes Programm rund um das Thema Film. Abends wird in Kooperation mit dem VOLXkino die Romantikkomödie "The Big Sick" gezeigt.