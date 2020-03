(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im April 2020

Auch im April 2020 planen die Wiener Einkaufsstraßen einige Aktionen. Hier ein Überblick nach Bezirken.

7. Bezirk - Neubau

Einmal mehr öffnet der "KUHLSTE Flohmarkt" der Stadt seine Stände. So vielseitig und erlesen ist das Angebot auf kaum einem anderen Flohmarkt - und durch sein großartiges Rahmenprogramm ist der bekannte Neubaugassen-Event wirklich einzigartig. Zwei Tage lang, am 17. und 18. April, spielt der Markt alle Stückerln.

8. Bezirk - Josefstadt

In der Karwoche hat der Osterhase in vielen Mitgliedsbetrieben der IG der Unternehmer und Kaufleute der Alser Straße, Josefstädter Straße und Lerchenfelder Straße Bio-Logo-Ostereier für die Kunden versteckt. Am Mittwoch, den 8. April, hoppelt der Osterhase nachmittags auch durch die drei Straßen und verteilt süße Köstlichkeiten an die Besucher.