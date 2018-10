Grasser-Prozess: Kabinettsmitglied soll "gesungen" haben

Der Buwog-Prozess rund um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser zieht sich in seinen 55. Tag und behandelt ein "singendes" Kabinettsmitglied.

Im Buwog-Korruptionsprozess ging es heute unter anderem um einen “Profil”-Artikel vom Oktober 2009, der laut dem mitangeklagten früheren Anwalt von Walter Meischberger, Gerald Toifl, die “Lügen” eines Belastungszeugen wiedergibt. In einem “Brainstorming” von Toifl ist dabei die Rede von einem “singenden ehemaligen Kabinettsmitglied”.

Es geht um Michael Ramprecht, der im Prozess von der Staatsanwaltschaft als Zeuge nominiert wurde. Ramprecht war vom Hauptangeklagten, dem Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, in dessen Kabinett geholt worden und wurde später zu einem wichtigen Belastungszeugen für die Anklagebehörde. Das hochrangige ehemalige Kabinettsmitglied habe “schon immer betrogen” und “eine Lüge nach der anderen aufgetischt”, so Toifl heute in der Beschuldigtenvernehmung.