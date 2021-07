Graffiti-Sprayer in Wien-Josefstadt in flagranti erwischt

Gleich mehrere Hausmauern soll ein 18-Jähriger in Wien-Donaustadt mit Graffiti besprüht haben. Er wurde angezeigt.

Ein Zeuge alarmierte am 28. Juli die Polizei, als er gegen 22.30 Uhr beobachtet hatte, wie ein Mann ein Graffiti an eine Hausmauer im Bereich der Albertgasse in Wien-Josefstadt sprühte.