Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern auf einen Blick

Rund 16.000 Gottesdienste finden österreichweit in der Karwoche und zu Ostern statt. Einen Überblick über alle Festivitäten bieten spezielle Websites und Apps.

Die Zeit zwischen Palmsonntag und Osterdienstag bildet mit der Karwoche und Ostern den Höhepunkt des Kirchenjahres. Entsprechend dicht gestaltet sich in dieser Zeit auch das gottesdienstliche Leben in den rund 3.000 Pfarren in ganz Österreich.