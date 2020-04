Gottesdienste, Dokus und viele mehr: Ostern im TV

Ob Gottesdienste, Messen, Dokumentationen, musikalische Highlights oder religiöse Fixpunkte ORF 2 und 3sat zeigen das Osterfest von den unterschiedlichsten Facetten für das Publikum daheim.

Am Palmsonntag (5. April) berichtet "Einfach leben" (9.05 Uhr) über Schweigeseminare im Kapuzinerkloster Irdning bzw. die Stille, die eine Begegnung mit einem selbst ermöglicht. Live aus dem Stephansdom überträgt ORF 2 um 9.30 Uhr den Palmsonntagsgottesdienst mit dem Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn. Nach der Dokumentation "Das Grabtuch von Turin" (10.30 Uhr) spricht der deutsche Filmregisseur Wim Wenders im "Orientierung"-Gespräch zum Thema "Wim Wenders und der Papst: eine filmische Verbeugung" (12.30 Uhr) über seinen Film "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes", der am Karfreitag um 17.20 Uhr als ORF-Premiere in ORF 2 zu sehen ist.

Evangelischer Gottesdienst am Karfreitag

Robert Neumüllers neue "kreuz und quer"-Dokumentation "Mein Stephansdom" (7. April, 22.30 Uhr) begleitet Persönlichkeiten, die mit unterschiedlichen existenziellen Anliegen in den Dom kommen, und erläutert geschichtliche Bezüge des identitätsstiftenden Wahrzeichens. Den Evangelischen Gottesdienst am Karfreitag (10. April, 9.30 Uhr) mit Bischof Michael Chalupka und Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl überträgt ORF 2 live aus der Kapelle des Evangelischen Zentrums in Wien. Am Karsamstag (11. April) lädt der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl um 13.10 Uhr ein, Osterspeisen in der Familie gemeinsam zu segnen.

Ostergottesdienst aus dem Stephansdom

Eine jüdisch-christliche Begegnung für Feinschmecker und Sinnsucher bietet die Dokumentation "Fleischeslust und Gaumenfreuden - Kochen für Pessach und Ostern" (13.40 Uhr). Am Ostersonntag (12. April) begleitet der Film "Eremiten - Reise nach innen" (9.08 Uhr) drei Eremiten in ihrem von Gebet und Arbeit geprägten Alltag. Nach einem Dakapo der Dokumentation "Mein Stephansdom" (9.35 Uhr) überträgt ORF 2 live ab 10.30 Uhr den Ostergottesdienst aus dem Wiener Stephansdom mit Kardinal Christoph Schönborn. Live aus Rom folgt um 12.00 Uhr die Osteransprache des Papstes und der päpstliche Ostersegen "urbi et orbi".

In der "Orientierung" (12.30 Uhr) beschreibt Dompfarrer Toni Faber, wie er das Gotteshaus in Zeiten der Corona-Krise erlebt. Am Ostermontag (13. April) zeigt ORF 2 mit "Kardinal Christoph Schönborn - Hirte und Krisenmanager" um 13.10 Uhr ein Porträt Christoph Schönborns. Um 17.05 Uhr erzählen in der Dokumentation "Die Macht der Dankbarkeit" Barbara Stöckl, Ursula Strauss und Anselm Grün, welche Bedeutung für sie der Wert Dankbarkeit in ihrem Leben bekommen hat. Im Zeichen des Osterfests stehen in ORF 2 weiters "Religionen der Welt" (4. und 11. April, 16.55 Uhr), "Was ich glaube" (5., 10., 12. und 13. April, 16.55 Uhr) und "FeierAbend" (10., 12. und 13. April).

Tradition und Brauchtum rund um Ostern

"Magische Ostern" zeigt in einer neuen Folge die gelebte Ostertradition im Pielachtal - von der Palmprozession bis zu handgestickten Weihtüchern (5. April, 16.00 Uhr). Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit zwei weiteren Ausgaben der ORF-Sendereihe: "Frühlingsbeginn zwischen Palmkätzchen und Weidekörben - Pöggstall" (6. April, 14.00 Uhr) und "Magische Ostern in Kärnten" (7. April, 14.00 Uhr) stimmen das Publikum auf das Feiertagswochenende ein.

Auch die ORF-Landesstudios zeigen Österreich von seinen schönsten und traditionellen Seiten. Das Landesstudio Vorarlberg zeigt am Palmsonntag (5. April) in "Osterreich" Osterbräuche aus Österreich (17.05 Uhr) und das Landesstudio Niederösterreich begibt sich in einem "Österreich-Bild" auf die lokalen Spuren von Kaiser Karl - von dessen Geburt in Schloss Persenbeug bis zu den letzten Tagen der Habsburger in Österreich in Schloss Eckartsau. Am Ostersonntag (12. April) zeigt das Landesstudio Wien "eine Wasserstadt im Klimawandel" (17.05 Uhr) über den Einfluss der Gewässer der Bundeshauptstadt auf die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner. Am Ostermontag (13. April) präsentiert eine "Dokumentation am Feiertag" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich das "Barockjuwel an der Donau - Stift Dürnstein in der Wachau" (17.35 Uhr).

Kulturelle Highlights zu Ostern

Auch 3sat bietet zu Ostern ein abwechslungsreiches Programm - zu den Highlights zählen Georg Friedrich Händels Oratorium "Der Messias" von der Mozartwoche 2020 im Haus für Mozart in Salzburg (11. April, 20.15 Uhr) und eine Aufzeichnung der veristischen Oper "Cavalleria rusticana" von Pietro Mascagni von den Osterfestspielen Salzburg 2015 - u. a. mit Jonas Kaufmann (13. April, 9.15 Uhr). Anita Lackenberger begibt sich in ihren Dokumentationen "Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest" (10. April, 19.15 Uhr), "Pinzen, Fladen, süße Zöpfe - Osterzauber in Europa" (12. April, 10.30 Uhr) und "Reindling, Schinken, Osterfeuer - Österliches Brauchtum in Kärnten" (13. April, 10.35 Uhr) auf Spurensuche nach unterschiedlichen Ostertraditionen. In ihrer neuen Produktion "Ostereier - Fantastisch, bunt und voller Magie" (12. April, 19.10 Uhr) stellt sie verschiedene Techniken des Ostereier-Schmückens aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Tschechien und Rumänien vor und erzählt von regionalen Osterbräuchen.