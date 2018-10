Google schließt soziales Netzwerk nach Datenpanne

Nach einer Datenpanne wurde nun beschlossen, das soziale Netzwerk von Google für Verbraucher zu schließen.

Nach Enthüllung einer bereits im März entdeckten Datenpanne hat Google sein soziales Netzwerk für Vebraucher, Google Plus, geschlossen. Persönliche Informationen von bis zu 500 000 Nutzern könnten durch das Leck offengelegt worden sein, teilte der Konzern am Montag über einen Blogeintrag mit. Erstmals nahm er damit öffentlich zur Datenpanne bei Google Plus Stellung.