Google Maps zeigt nun auch verfügbare Citybikes in Wien an

Über eine Million Fahrten verzeichneten die Wiener Citybikes im letzten Jahr. Die Popularität könnte 2019 steigen - denn die Stationen scheinen nun mit Echtzeitdaten in Google Maps auf.

Um herauszufinden, wie viele Räder in einer Station in Wien verfügbar sind, musste man bis vor kurzem die Citybike-Website besuchen. Nun kann man die Info ganz einfach in Google Maps einsehen.

Google verkündete am Dienstag die Echtzeitdaten von Fahrradverleihern in 24 Städten in Google Maps aufzunehmen - darunter auch Wien. Neben der österreichischen Bundeshauptstadt sind auch die Städte Barcelona, Berlin, Brüssel, Budapest, Chicago, Dublin, Hamburg, Helsinki, Kaohsiung, London, Los Angeles, Lyon, Madrid, Mexico City, Montreal, Taipei City, New York , Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Toronto, Warschau und Zürich in Google Maps integriert.

Wie sehe ich die verfügbaren Citybikes?

Um die verfügbaren Citybikes in Wien zu sehen reicht es, "Citybikes" in die Suche von Google Maps einzugeben. Dann werden automatisch die Fahrradstationen in der Nähe mit den verfügbaren Rädern angezeigt.