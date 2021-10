"Good Food, Good Mood": Wiener Schnecken Festival lädt zum Gourmet-Genuss

Schneckenzüchter Andreas Gugumuck veranstaltet von 4. bis 10. Oktober gemeinsam mit den besten Restaurants in Österreich eine Woche lang das Wiener Schnecken Festival.

Weinbergschnecke ist ein "Future Food"

Gerade die Weinbergschnecke ist dabei ein absolutes Future Food: Und dass, obwohl sie bereits auf eine lange Esstradition zurückblicken kann. Sie benötigt nur den Bruchteil an Futtermittel der klassischen Fleischproduktion- und ist somit eine echte Klimagewinnerin und schont die Ressourcen.

Aus diesem Grund ist das Wiener Schnecken Festival 2021 mehr am Puls der Zeit denn je: Die Köch:innen der teilnehmenden Restaurants haben sich zu diesem Motto jeweils ein ganz besonderes Schneckengericht ausgedacht.

Highlights beim Wiener Schnecken Festival

Die Bandbreite reicht von Silvio Nickols Gourmet Restaurant im Palais Coburg mit "Wiener Schnecke, Schwammerl, Spinat und Ei" über "Wiener Schnecken im Bierteig mit Erbsen-Minz-Creme sowie Schnecken in Trüffelbutter" beim Thomalwirt in Mariapfarr bis zur "Pikanten Wiener Zimtschnecke" im Holiday Inn Vienna South.

Wiener Schnecken Farm besuchen

Wer sich direkt auf der Wiener Schnecken Farm von der Vielfalt der Zubereitungsmöglichkeiten überzeugen lassen möchte, hat jetzt noch bis 10. Oktober in Gugumucks Gartenbar die Möglichkeit. Neben vielen vegetarischen Speisen gibt es köstlichen Schneckenleberkäse, knusprige Snail & Chips oder herrliche Gratinierte Schnecken mit drei verschiedenen Buttervarianten.

Ab Ende Oktober lockt dann auch wieder das einzigartige Galamenü in Gugumucks Bistro, bei dem Küchenchef Jürgen Winter die Gäste in 7 Gängen mit der Vielfalt der Wiener Schnecke verwöhnt. Wer dabei sein will, sollte sich noch schnell einen Platz sichern - die ersten Termine sind bereits ausgebucht.