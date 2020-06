"Goldfäden zwischen Himmel und Erde": Über das Leben mit einer Krebsdiagnose

Schwester Silke-Andrea Mallmann ist Ordensfrau in Kärnten. Sie steht den Hilflosen und Menschen am Rande der Gesellschaft zur Seite. Doch mit einer Krebsdiagnose steht sie erstmals selbst am Abgrund ihrer Existenz. In ihrem Buch "Goldfäden zwischen Himmel und Erde - Glauben in dunklen Stunden" schreibt sie über die Zeit der Diagnose und Behandlung und wie sie auch in dunklen Tagen auf das Gute schauen konnte. VIENNA.at hat das Buch für Sie gelesen.

Schwester Silke-Andrea Mallmann arbeitet an der Seite der Hilflosen. Doch mit einer Krebsdiagnose Ende des Jahres 2017 ändert sich ihr Leben vorerst komplett. In ihrem Buch "Goldfäden zwischen Himmel und Erde - Glauben in dunklen Stunden" beschreibt sie ihren Weg während der Krankheit und lenkt auch in dunklen Stunden ihren Blick auf die besonderen und gar außergewöhnlichen Augenblicke.

Eine Krebsdiagnose verändert ihr Leben komplett

Ende 2017 erhält Schwester Silke-Andrea Mallmann eine erschütternde Diagnose: Sie hat Eierstockkrebs. Von nun an beginnt ein neuer Weg in ihrem Leben - die Arbeit muss vorerst aussetzen, das Krankenhaus wird zum zweiten Zuhause.

Mallmann beschreibt die Zeit von ihrer Diagnose über die Zeit der Behandlung bishin zu ihrer vollständigen Genesung im September 2019. Dabei schreibt sie schonungslos ehrlich, über Trauer und Freude, und macht Hoffnung, ohne unauthentisch zu wirken. Sie lenkt ihren Blick in dieser Zeit auf Goldfäden. Dabei sind Momente gemeint, die Geschenke des Himmels sind und auch in düsteren Stunden Licht und Hoffnung geben. Dem Leser wird die ein oder andere Gänsehaut nicht erspart bleiben.

"Goldfäden zwischen Himmel und Erde": Fazit

Gleich zu Beginn des Buches schreibt Mallmann, dass sie nicht vorhatte, ihre Geschichte aufzuschreiben. Dass sie es doch getan hat, ist eine Bereicherung für die Bücherwelt. Das Buch ist trotz der Ernsthaftigkeit locker und authentisch geschrieben. Mallmann beschreibt die Schönheiten inmitten einer schweren Krankheit und verschönert dennoch nicht die inneren und äußeren Kämpfe.

Nachdem Silke-Andrea Mallmann katholische Ordensschwester, spielt der christliche Glaube in ihrem Leben und auch im Buch eine große Rolle. Sie bezieht auch Gebete und Erkenntnisse in Bezug auf ihren Glauben im Buch ein. Insbesondere für gläubige Menschen, kann das Buch noch einmal eine Ermutigung sein, aber auch für Menschen, die dem Glauben eher fern sind, ist das Buch dennoch nicht aufdringlich.