Goldenes Wienerherz an Christine Grasmuk verliehen

Eine besondere Ehre wurde der langjährigen Stadt-Wien-Mitarbeiterin Christine Grasmuk am Dienstag zuteil: Der Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp verlieh ihr offiziell das "Goldene Wienerherz" . Es handelt sich dabei um eine Auszeichnung für Wienerinnen und Wiener, die Besonderes geleistet haben und eben selbst ein "Goldenes Wienerherz" beweisen.

“Goldenes Wienerherz” für “50 Jahre im Dienst am Bürger”

Ab 1976 arbeitete sie tatkräftig im Stadtratbüro Peter Schieder mit, bis sie 1983 in den Pressedienst der Stadt Wien wechselte und dort bis zur ihrer Versetzung in den Ruhestand am 1. Mai 2019 mit verschiedenen Aufgaben, wie Koordinierung von Presse- und Fotografenterminen betraut war. Darüber hinaus war sie mehrmals, wie auch in den letzten fünf Jahren, als Personalvertreterin für ihre Kolleginnen und Kollegen engagiert.