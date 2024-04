Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien für Brezina und Brugger

Michael Ludwig hat am Donnerstag im Wiener Rathaus die Museumsleiterin Ingried Brugger sowie den Autor und Moderator Thomas Brezina mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt.

In seiner Begrüßungsrede verwies Bürgermeister Ludwig darauf, dass beide Persönlichkeiten "unendlich viel zu Wiens Renommee als internationale Kulturhauptstadt beigetragen" hätten - unter dem Motto "Kultur für alle". Die eine als erfahrene Museumsdirektorin und Kulturvermittlerin mit international viel beachteten Ausstellungen und Themenschwerpunkten, der andere als weltweit erfolgreicher Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerautor und Medien-Zampano.

So hatte die gebürtige Salzburgerin Brugger "in einfühlsamen Bilder-Schauen" als Direktorin des Bank Austria Kunstforums Wien seit dem Jahr 2000 eine Unzahl von Kunst-Koryphäen den Wienerinnen und Wienern nahegebracht und über diese auch kompetente und luzide Einschätzungen geschrieben. Nach ihrer Studienzeit in Berlin und Wien hatte sich Brugger als Mitgründerin einer Galerie, als Redakteurin der Zeitschrift Kunstpresse, als Modedesignerin, als Kuratorin und Direktorin am Kunstforum Wien als "treibende Kraft der Wiener Kunstszene" etabliert. "Mit Ausstellungen von Picasso und Cézanne hat Ingried Brugger die Schallmauer von einer halben Million Besucherinnen und Besuchern durchbrochen, sich aber auch mit Ausstellungen wie ‚Jahrhundert der Frauen‘ als Wegbereiterin feministischer Kunst erwiesen", sagte Bürgermeister Ludwig. Dazu würden Erfolge wie die Nominierung der Kiki Kogelnik-Schau als beste Ausstellung oder die Etablierung des Kunstforums Wien in puncto digitaler Vermittlung als Vorreiterin kommen, strich Ludwig hervor. Daneben ist Brugger Leiterin der Bank-Austria-eigenen Sammlung "Fotografis" und Mitglied der Expertenkommission der Bank-Austria-Kunstsammlung. Sie war Universitätsrätin an der Kunstuniversität Linz und ist Universitätsrätin an der Akademie der Bildenden Künste Wien sowie Vorstandsmitglied der Interessensgemeinschaft österreichischer Museen und Ausstellungshäuser. "Gerade in Zeiten von grassierender Wissenschaftsskepsis und ‚Cancel Culture‘ kann das lebenslange Credo von Ingried Brugger ‚Die Menschen haben ein Anrecht auf geistige Nahrung!‘ nur entschieden unterstützt werden", so der Wiener Bürgermeister.

Thomas Brezina zählt zu erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellern

Mit mehr als 600 Büchern, die in 35 Sprachen übersetzt wurden und sich rund 70 Millionen Mal verkauft haben, ist der 1963 in Wien geborene Thomas Brezina einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller überhaupt. In Simmering aufgewachsen, hatte sich bereits in der Schule das literarische Talent gezeigt, das etwa 1978 mit dem "Großen Österreichischen Jugendpreis" geehrt wurde. Es folgten Hörspiele fürs ORF-Radio, der Start der TV-Karriere bei "Am dam des" und die Moderation von Kinder- und Jugendsendungen. Der Durchbruch als Autor gelang mit der Buchreihe "Die Knickerbocker-Bande" und der bekannten Detektivserie "Tom Turbo" mit dem "intelligentesten Fahrrad der Welt".

"Thomas Brezina hat unsere Kinder und unsere Jugendlichen mit seinen Büchern und Fernsehsendungen beeinflusst wie kein Anderer - und zwar mit großem Verantwortungsgefühl", so Bürgermeister Ludwig. Als Autor, Regisseur und Moderator war Brezina an der Entstehung von über 40 Fernsehformaten beteiligt und feierte auch mit seinen Romanen für Erwachsene Erfolge in den Buchbestsellerlisten. "Sein - laut eigener Aussage - anspruchsvollstes Werk ist die Bibel in Reimen, die gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber im Wiener Stephansdom vorgestellt wurde und wohl als Opus Magnum bezeichnet werden kann", sagte Ludwig. Darüber hinaus engagiert sich Brezina karitativ für benachteiligte Kinder und wurde offizieller Botschafter von UNICEF Österreich und Testimonial für die Volkshilfe Österreich. "Dein Credo 'Begeistern statt belehren, darauf kommt es an' zeigt, dass dir nicht nur Unterhaltung, sondern immer auch Haltung und Verantwortung ein großes Anliegen ist", sagte Ludwig in Richtung des Geehrten.