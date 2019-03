Goldene Kamera: Nicholas Ofczarek als bester Schauspieler nominiert

Am 30. März wird die Goldene Kamera verliehen. Nicholas Ofczarek könnte sich den Filmpreis als bester Schauspieler für seine Rolle in der Sky-Krimiserie "Der Pass" sichern.

Ofczarek für Fernsehpreis Goldene Kamera nominiert

Anwärterinnen für die Auszeichnung als Beste Schauspielerin sind Paula Beer (“Bad Banks”, ZDF/Arte), Anna Schudt (“Aufbruch in die Freiheit”, ZDF) und Rosalie Thomass (“Rufmord”, Arte), wie die Funke Mediengruppe als Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Die Goldene Kamera wird am 30. März in Berlin auf dem Gelände des früheren Flughafens Tempelhof verliehen.