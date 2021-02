Golden Globes 2021: "Mank" und "The Crown" mit meisten Nominierungen

Das Schwarz-weiß-Drama "Mank" sowie die Serie "The Crown" sind die großen Favoriten bei der Verleihung der 78. Golden Globes. Beide kamen bei den bekannt gegebenen Nominierungen für die renommierten Film- und Fernsehpreise auf je sechs Gewinnchancen.

Dominant im Feld vertreten ist auch der Streaminganbieter Netflix, der es auf insgesamt 42 Nominierungen brachte. Vergeben werden die Goldstatuetten am 28. Februar.

Die Favoriten bei den Golden Globes 2021

David Finchers "Mank" über den Dreh des legendären Hollywoodstreifens "Citizen Kane" wurde unter anderem als bestes Drama, für die beste Regie und den besten Hauptdarsteller (Gary Oldman) nominiert. Auch das Justizdrama "The Trial of the Chicago 7" mit fünf Gewinnchancen sowie "Nomadland", "Promising Young Woman" und "The Father" sind mit je vier Nennungen bei den Filmen äußerst gut im Rennen.

Bei den Serien ist die populäre Serie "The Crown" über das Geschehen am britischen Königshof in der Spitzenposition. Dahinter folgen das Comedyformat "Schitt's Creek" mit fünf sowie "Ozark" und "The Undoing" mit je vier Nennungen. Zwei Gewinnchancen hat zudem die deutsche Netflix-Miniserie "Unorthodox", die als beste limitierte Serie sowie für die beste Darstellerin in einer limitierten Serie (Shira Haas) nominiert wurde.

Über ziemlich prominente Nachbarschaft kann sich auch die deutsche Nachwuchsschauspielerin Helena Zengel, bekannt aus dem Drama "Systemsprenger", freuen. Die 12-Jährige hat für ihre Leistung im Historiendrama "Neues aus der Welt" an der Seite von Hollywoodstar Tom Hanks eine Nominierung als beste Nebendarstellerin in einem Film erhalten und konkurriert damit mit Größen wie Glenn Close, Jodie Foster, Olivia Colman und Amanda Seyfried.

78. Golden Globes: Alle Film- und Serien-Nominierungen

Hollywoods Auslandspresse hat am Mittwoch die Nominierungen für die 78. Golden Globes bekanntgegeben. Die Preise sollen am 28. Februar verliehen werden. Nominiert in den wichtigsten Film-Sparten sind:

BESTES FILMDRAMA

"The Father"

"Nomadland"

"Mank"

"The Trial of the Chicago 7"

"Promising Young Woman"

BESTE KOMÖDIE/MUSICAL

"Borat Subsequent Moviefilm"

"Hamilton"

"Music"

"Palm Springs"

"The Prom"

BESTER SCHAUSPIELER FILMDRAMA

Riz Ahmed ("Sound of Metal")

Chadwick Boseman ("Ma Rainey"s Black Bottom")

Anthony Hopkins ("The Father")

Gary Oldman ("Mank")

Tahar Rahim ("The Mauritanian")

BESTE SCHAUSPIELERIN FILMDRAMA

Viola Davis ("Ma Rainey"s Black Bottom")

Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")

Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman")

Frances McDormand ("Nomadland")

Carey Mulligan ("Promising Young Woman")

BESTER SCHAUSPIELER KOMÖDIE/MUSICAL

Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")

Dev Patel ("David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück")

Andy Samberg ("Palm Springs")

Lin-Manuel Miranda ("Hamilton")

James Corden ("The Prom")

BESTE SCHAUSPIELERIN KOMÖDIE/MUSICAL

Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm")

Kate Hudson ("Music")

Michelle Pfeiffer ("French Exit")

Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Anya Taylor-Joy ("Emma")

BESTER NICHT-ENGLISCHSPRACHIGER FILM

"Der Rausch" (Dänemark)

"La Llorona" (Guatemala)

"Du hast das Leben vor dir" (Italien)

"Minari" (USA)

"Wir beide" (Frankreich)

Beste Serie – Drama

"The Crown"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Ratched"

Beste Serie – Komödie oder Musical

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"The Great"

"Shitt's Creek"

"Ted Lasso"

Beste Mini-Serie oder TV-Film

"Normal People"

"The Queen's Gambit"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unorthodox"

Beste Schauspielerin in einem TV-Film oder einer Mini-Serie – Drama

Cate Blancett - "Mrs. America"

Daisy Edgar-Jones - "Normal People"

Shira Haas - "Unorthodox"

Nicole Kidman - "The Undoing"

Anya Tylor-Joy - "The Queen's Gambit"



Bester Schauspieler in einem TV-Film oder einer Mini-Serie – Drama

Bryan Cranston - "Your Honor"

Jeff Daniels - "The Comey Rule"

Hugh Grant - "The Undoing"

Ethan Hawke - "The Good Lord Bird"

Mark Ruffalo - "I Know This Much is True"

Beste Schauspielerin in einer Serie – Komödie oder Musical

Lily Collins - "Emily in Paris"

Kaley Cuoco - "The Flight Attendant"

Elle Fanning - "The Great"

Jane Levy - "Zoey's Extraordinary Playlist"

Catherina O'Hara - "Schitt's Creek"

Bester Schauspieler in einer Serie – Komödie oder Musical

Don Cheadle - "Black Monday"

Nicholas Hoult - "The Great"

Eugene Levy - "Schitt's Creek"

Jaason Sudeikis - "Ted Lasso"

Ramy Youssef - "Ramy"

Beste Schauspielerin in einer Serie - Drama

Olivia Colman - "The Crown"

Jodie Comer - "Killing Eve"

Emma Corrin - "The Crown"

Laura Linney - "Ozark"

Sarah Paulson - "Ratched"

Bester Schauspieler in einer Serie - Drama

Jason Bateman - "Ozark"

Josh O'Connor - "The Crown"

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Al Pacino - "Humters"

Matthew Rhys - "Perry Mason"

Beste Nebendarstellerin in einer Serie

Gillian Anderson - "The Crown"

Helena Bonham Carter - "The Crown"

Julia Garner - "Ozark"

Annie Murphy - "Shitt's Creek"

Cynthia Nixon - "Ratched"

Bester Nebendarsteller in einer Serie