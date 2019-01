Golden Globes 2019: "Vice" geht als Favorit in die Verleihung

In der Nacht auf Montag werden in Hollywood die Golden Globes verliehen. Die ausgelassene Trophäen-Party, bei der gewöhnlich viel Sekt fließt, ist auch ein Barometer für die glamouröse Oscar-Nacht.

“Vice” geht als Favorit ins Golden Globes-Rennen

Das Werk von Adam McKay ist unter anderem für die Auszeichnungen als bester Film (in der Kategorie Musical oder Komödie), für Regie sowie für Hauptdarsteller Bale und Nebendarstellerin Amy Adams nominiert. Das Liebesdrama “A Star is Born” mit Lady Gaga und Bradley Cooper, die Filmbiografie “Green Book” und die Tragikomödie “The Favourite – Intrigen und Irrsinn” gehen mit je fünf Nominierungen ins Rennen um die goldglänzenden Weltkugeln.Auch Deutschland kann auf den begehrten Filmpreis hoffen. Das Künstlerporträt “Werk ohne Autor” von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck tritt in der Sparte “Bester nicht-englischsprachiger Film” an. Vor einem Jahr hatte das NSU-Drama “Aus dem Nichts” von Fatih Akin den Golden Globe als bester Auslandsfilm gewonnen.