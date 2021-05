Goess-Horten erneut in U-Ausschuss geladen: Vorführung bei Nichterscheinen

Am 26. Mai soll Milliardärin und ÖVP-Großspenderin Heidi Goess-Horten im U-Ausschuss befragt werden. Sollte sie dieser Ladung erneut ohne hinreichende Entschuldigung fernbleiben, drohen die Fraktionen mit einer Vorführung.

Fraktionen drohen Milliardärin mit Vorführung

Zudem stellten sie beim Bundesverwaltungsgericht einen Antrag auf die Verhängung einer "Beugestrafe in angemessener Höhe", wie es in dem der APA vorliegenden Antrag heißt. Und zwar weil Goess-Horten ihrer bis dato letzten Ladung am 4. Mai nicht nachgekommen war. Ihre vorgebrachte Entschuldigung sahen die Fraktionen als nicht genügend an.