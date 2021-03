Gönn' dir! - Gratis Online-Workshops für Oberstufenschüler-Psyche eingerichtet

14- bis 19-jährige Schüler bzw. Lehrlinge sollen ihrer Psyche mit der neuen Online-Workshop-Plattorm "Gönn' dir!" etwas Gutes tun. Hier kann man sich mit Themen wie Bewegung, IT-Coding, Lernmanagement, Film, Ernährung und ähnlichen Themen auseinandersetzen. Die Initiative des Bildungsministeriums und des 4GameChangers Festival ist gratis und soll vorerst bis 27. März laufen.

Pro Woche stehen bis zu 100 "Digi Sessions" zur Verfügung - vom "Kampf dem inneren Schweinehund" über "Good Morning Activation" bis zu Jonglieren, Pilates etc. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und reicht je nach Workshop bis zu 20 Personen. Mit der Aktion sollen Jugendliche, die während der Lockdowns auf zahlreiche soziale Kontakte verzichten mussten, aus der passiven Konsumentenrolle geholt und zu kreativen Prozessen motiviert werden, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag. "Yoga, Kunst und gemeinsames Dichten ist etwas anderes als Mathematik, Physik und Deutsch."