Glückliche Wiener: 97 Prozent mit Kultureinrichtungen zufrieden

Laut einer von der EU Kommission in Auftrag gegebenen Studie über die Zufriedenheit mit Kultureinrichtungen in 20 EU-Hauptstädten sind über 75 Prozent der Befragten mit den Konzerthallen, Theatern, Museen und Büchereien in ihrer Stadt zufrieden. Am höchsten war die Zustimmung in Wien, wo sich 97 Prozent der Befragten mit den Kultureinrichtungen zufrieden zeigten, gab Eurostat am Mittwoch bekannt.