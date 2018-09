GLS Austria wird künftig teurer

Aufgrund der zuletzt stark angestiegenen Kosten erhöht der Paketdienstleister GLS Austria seine Preise um durchschnittlich fünf Prozent.

“Diese Preiserhöhung in Österreich ist eine notwendige Maßnahme, mit der die GLS auf veränderte Marktbedingungen reagiert”, erläutert Klaus Schädle, GLS Group Area Managing Director. “Wir registrieren überall in Europa massive Kostensteigerungen, unter anderem getrieben durch einen sich zuspitzenden Fahrermangel. Zunehmende Regulierungen im arbeitsrechtlichen Umfeld schränken die Flexibilität beim Personaleinsatz ein und sind damit ein weiterer Kostentreiber.”

GLS Austria hebt Preise um fünf Prozent an

Die vor allem durch den wachsenden E-Commerce drastisch angestiegenen Paketmengen haben in den letzten Jahren massive Investitionen in Neubauten und Erweiterungen erfordert. Das Mengenwachstum hat außerdem dazu geführt, dass ein Mangel an Zustellfahrern herrscht. Diese zusätzlichen Kosten muss GLS Austria an die Kunden weitergeben, um weiterhin nachhaltig agieren zu können.