Gletscher in Österreich gehen zu Grunde

Der Klimawandel sorgt dafür, dass die österreichischen Gletscher zunehmend rascher schmelzen. Aber das ist nicht alles: Sie zerfallen teilweise und brechen ein. Das haben Wissenschafter der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) erklärt.

Nur einige winzige Exemplare sind noch im Gleichgewicht und wachsen im Winter beinahe so viel, wie sie im Sommer schrumpfen, weil sie etwa von Lawinen mit Schnee gespeist werden, erklären sie. Die Studie erschien im "Journal of Glaciology".

Gletscherschwund unter der Lupe

Ein Team um Lea Hartl vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der ÖAW in Innsbruck untersuchte mit "Machine Learning"-Algorithmen wie sich der Gletscherschwund über die vergangenen Jahrzehnte veränderte. Das Ergebnis: "Die Verluste haben nicht nur zugenommen, die Verteilung über die Gletscherfläche hat sich auch verändert", schreiben am Mittwoch die Forscher in einer Aussendung.