Gleisumlegungen auf den Wiener Bim-Linien 43 und 44

Für den U-Bahnausbau am Frankhplatz und beim Schottentor müssen im Jänner und Februar 2022 die Gleise und Überleitungen der Straßenbahnlinien 43 und 44 provisorisch umgelegt werden.

Umleitung und Kurzführung der Bim-Linien 33, 43 und 44

Die Ausbauarbeiten am Frankhplatz und beim Schottentor werden in mehrphasiger Bauweise durchgeführt: Während an einem Bauteil gearbeitet wird, können die Straßenbahnen auf der freien Straßenseite fahren und während der mehrjährigen U-Bahn-Bauzeit, bis auf wenige, kurze Einschränkungen, fast durchgängig in Betrieb bleiben. Dafür müssen die Gleise mehrfach umgelegt und an die bestehenden Gleise angeschlossen werden.