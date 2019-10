Gleisbauarbeiten bei der Badner Bahn: Ersatzverkehr ab Traiskirchen

Die Badner Bahn verkehrt von 25.11. bis 1.12. nur zwischen Wien Oper und Traiskirchen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Traiskirchen und Baden Josefsplatz wird eingerichtet.

Vom 25. November bis inklusive 1. Dezember erneuern die Wiener Lokalbahnen über 2,5 Kilometer Gleise im Streckenabschnitt von Traiskirchen Lokalbahn bis Tribuswinkel Josefsthal. Während der Bauarbeiten fährt die Badner Bahn deshalb nur zwischen Wien Oper und Traiskirchen Lokalbahn. Für den Tausch von Gleisen, Schwellen und Schotter ist der Bahnbetrieb ab Traiskirchen bis Baden Josefsplatz in beiden Richtungen nicht möglich. Für diese Strecke stehen den Fahrgästen Ersatzbusse zur Verfügung.

Die Ersatzbusse zwischen Traiskirchen Bahnhof und Baden Josefsplatz fahren parallel zur Bahnstrecke in beiden Fahrtrichtungen im 15-Minuten-Takt. Die Busse bleiben an den regulären Badner-Bahn-Stationen stehen. Lediglich die Ersatzbus-Haltestelle Melkergründe liegt unweit der Bahnstrecke, fußläufig in knapp drei Minuten erreichbar.