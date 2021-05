Gleiche Bezahlung von Miliz-Soldaten auf den Weg gebracht

Das Heeresgebührengesetz soll geändert werden, um Ungleichheiten bei der Bezahlung der Milizsoldaten zu beseitigen. Laut Tanner wurde der Gesetzesentwurf einstimmig von der Bundesregierung beschlossen.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch die angekündigte Beseitigung von Ungleichheiten in der Bezahlung der Milizsoldaten auf den Weg gebracht. Laut dem Regierungsbeschluss soll das Heeresgebührengesetz (HGG) 2001 entsprechend geändert werden, gab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nach der Ministerratssitzung bekannt. Damit soll eine gesetzliche Verankerung der einheitlichen "Einsatzbesoldung für Anspruchsberechtigte nach dem Heeresgebührengesetz" geschaffen werden.

Milizsoldaten sollen künftig gleiche Bezahlung bekommen

"Vor einem Jahr war es unser Ziel, die Ungleichheiten in der Bezahlung der Miliz zu beseitigen. Heute wurde unser Gesetzesentwurf einstimmig von der Bundesregierung beschlossen und befindet sich nun kurz vor der Zielgerade", so Tanner in einer Aussendung. "Ich freue mich, dass wir eine Gleichberechtigung für alle Milizsoldaten in dieser Causa erreichen konnten." Die Coronakrise habe gezeigt, "wie wichtig der Einsatz der Grundwehrdiener und der Milizsoldatinnen und - soldaten ist. Die Aufbietung der Miliz hat aufgezeigt, dass auch in Bezug auf Personal enormer Aufholbedarf herrscht."