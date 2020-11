Gleich zwei Spieler knackten Lotto-Fünffachjackpot

Gleich zwei Lotto-Spieler hatten bei der Ziehung am Mittwoch die "sechs Richtigen" auf den Wettscheinen angekreuzt und somit den Fünffachjackpot geknackt.

Mit zwei Sechsern nach der Ziehung vom vergangenen Mittwoch wurde die mathematische Wahrscheinlichkeit wieder einmal überrumpelt und der Ergebnis-Trend bei Fünffachjackpots fortgesetzt. Denn so wie zehn der bisherigen 21 Fünffachjackpots, so endete auch die 22. Auflage: Mit mehreren Sechsern.

Zwei Dreifach-Millionäre nach Fünffachjackpot bei Lotto

Rund 6,7 Millionen Tipps wurden abgegeben, und damit wäre ein Solo-Sechser am wahrscheinlichsten gewesen. Aber mit einem Oststeirer und einem Spielteilnehmer aus der Umgebung von Innsbruck hatten gleich zwei Spielteilnehmer die "sechs Richtigen" auf ihren Wettscheinen angekreuzt und damit den Fünffachjackpot geknackt. Als Gewinn gibt es dafür jeweils mehr als 3 Millionen Euro.

Vier Spielteilnehmer erhalten für ihren Fünfer mit Zusatzzahl jeweils knapp 54.000 Euro. Hier waren zwei Tiroler per Quicktipp und ein Steirer mit einem Normalschein erfolgreich, ein Wiener konnte mit dem System 1/08 seinen Gesamtgewinn auf rund 60.000 Euro erhöhen.

Kenn Sechser beim LottoPlus, Joker-Glück für gleich drei Spieler

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, womit die Gewinner eines Fünfers wieder in den Genuss eines höheren Gewinnes kamen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch warten rund 200.000 Euro.