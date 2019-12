Glawischnig gegen Facebook: OGH-Entscheidung erwartet

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Herbst nach einer von Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig angestrengten Musterklage entschieden, dass Facebook zur weltweiten Löschung von Hasspostings gezwungen werden kann.

Ob es wirklich dazu kommt, müssen die nationalen Gerichte entscheiden, in Österreich ist der Oberste Gerichtshof am Zug. Medienanwältin Maria Windhager erwartet demnächst eine Entscheidung.

Windhager: Verfahren sei einzige Zumutung

Windhager, die die Grünen in dem seit 2016 laufenden Verfahren vertritt, berichtete am Montagabend auf Einladung der Regulierungsbehörde KommAustria über den dreijährigen Rechtsstreit und die Folgen des EuGH-Urteils. "Das Verfahren ist eine einzige Zumutung", sagte Windhager. "Wir haben Handlungsbedarf, was das Durchsetzungsverfahren anbelangt." Diese seien zeitaufwendig und kostspielig.