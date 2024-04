Gläubigerversammlung für Wiener Kaufhaus Lamarr am Mittwoch

Am Mittwoch ist Signa indirekt wieder einmal indirekt Thema am Wiener Handelsgericht.

Rund 340 Mio. Euro an Forderungen angemeldet

Aktuell sollen rund 340 Mio. Euro an Forderungen angemeldet worden sein. Offen ist jedoch, wie viel davon Insolvenzverwalter Clemens Richter anerkennen wird. Seine Hauptaufgabe ist es derzeit jedoch, einen Käufer für den Rohbau des Luxus-Kaufhauses zu finden. In der Branche geht man davon aus, dass mehr als 30 Bieter an dem Projekt interessiert sind. Von der Größenordnung her werde das Projekt vorwiegend internationale Investoren ansprechen, heißt es dazu. Wobei die ersten Kaufofferte noch im ersten Halbjahr vorliegen könnten.