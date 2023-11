"Gladiatoren" erpressten Touristen in Rom

In der Stadt Rom gibt es wiederholt Unmut wegen Männer, die sich als Gladiatoren verkleiden und gegen Bezahlung mit Touristen fotografieren lassen.

Zwei Brüder, die mit Gewalt Urlauber und Reiseführer gezwungen hatten, ihnen bis zu 500 Euro für Fotos vor Roms Wahrzeichen zu zahlen, wurden nun zu einer erstinstanzlichen Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten, bzw. vier Jahren Haft verurteilt, wie die römische Tageszeitung "Il Messaggero" am Samstag berichtete.

Beschuldigter verlangte von irischem Touristen Bares für ein Foto

Rom wollte "Gladiatoren" vor dem Kolosseum beschränken

Rom hatte in den vergangenen Jahren vergeblich versucht, die Zahl der "Gladiatoren" vor dem Kolosseum zu beschränken. Sie zahlen keine Steuern, kritisiert die Gemeinde. Wer für die Touristen als "Gladiator" oder "Zenturio" (altrömischer Offizier) am Kolosseum oder auf dem Forum Romanum posieren will, solle eine Lizenz vorweisen, lautete ein Vorschlag der Stadtverwaltung, der jedoch nie umgesetzt wurde.