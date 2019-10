Gitarre, Schmuck und Gemälde: Keine Spur zu Tätern nach drei Einbrüchen in Wien

Im Sommer kam es in Wien unter anderem zu drei Einbrüchen, bei denen teure Einzelstücke gestohlen wurden. Zu den Tätern oder dem Diebesgut gibt es nach wie vor keine Spur.

Wertsachen in Wien gestohlen: Fotos veröffentlicht

Das Bundeskriminalamt hat am Freitag auf seiner Homepage Fotos der gestohlenen Wertsachen veröffentlicht. Bei dem Musikinstrument handelt es sich um eine Sonderanfertigung mit Initialen am Griffbrett. Der oder die Täter brachen am 26. August in der Zeit von etwa 6.00 bis 14.00 Uhr die Tür einer Wohnung in der Petrusgasse im Bezirk Landstraße auf und verschwanden mit der Bassgitarre, die laut Polizeisprecherin Irina Steirer mehrere tausend Euro wert ist.