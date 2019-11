Gigantisches Baugerät: Raupenkran bei Parlamentssanierung in Wien im Einsatz

600 Tonnen schwer und rund 70 Meter hoch: Bei der Parlamentssanierung in Wien kommt ein Raupenkran zum Einsatz.

Bei der Sanierung des Parlamentsgebäudes in Wien kommt ein gigantisches Baugerät zum Einsatz: 600 Tonnen schwer und rund 70 Meter hoch ist der Raupenkran, der jetzt aufgestellt wurde. Mit ihm wird ein gigantischer Stahldruckring montiert, der als Unterkonstruktion für die Glaskuppel des neuen Sitzungssaals des Nationalrats dienen soll, hieß es am Donnerstag in der Parlamentsdirektion.