Gewitter, Regen: Ab der Wochenmitte wird es unbeständig

Bis Mittwoch bleibt uns das sonnige Wetter laut Prognose noch erhalten, ab dann geht es aber unbeständiger mit Gewittern und Schauern weiter.

Sommer heizt uns zum Wochenstart noch einmal ein

Frühnebelfelder in einigen Tälern sowie in Beckenlagen im Süden lichten sich am Montag bald und dann geht es sonnig und spätsommerlich warm weiter. Zwischen dem Tiroler Oberland und dem Salzkammergut zeigen sich vor allem alpennordseitig wieder mehr Quellwolken über dem Bergland. Eventuell nachfolgende Schauer bleiben schwach und unergiebig. Der Wind weht weiterhin schwach. Die Frühtemperaturen werden mit neun bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen mit 26 bis 32 Grad angegeben.

Temperaturen auch am Dienstag spätsommerlich warm

Der Hochdruckeinfluss im Ostalpenraum schwächt sich am Dienstag von Westen her ab. Damit steigt in Vorarlberg und Tirol bereits am Vormittag die Schauer- und Gewitterneigung an. Tagsüber sind vor allem alpennordseitig im Bergland Schauer und Gewitter auch weiter östlich einzuplanen, gegen Abend sogar in der Wienerwaldregion. Überall sonst ist es noch einmal sonnig und spätsommerlich warm. Der Wind kommt aus Südost bis Südwest und weht schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen werden mit zehn bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen mit 25 bis 31 Grad prognostiziert.