Gewinnspiel zum Kinostart von "The Zone of Interest"

Ab dem 29. Februar läuft der Film "The Zone Of Interest" in den heimischen Kinos. Wir verlosen dazu 2 Exemplare des Buches "Interessensgebiet".

Kurzinhalt zum Film:

Regisseur und Drehbuchautor Glazer ließ sich für den Film von dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autoren Martin Amis inspirieren.

Sein Film beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höss, dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen.

Zum Filmstart von "The Zone Of Interest" könnt ihr bei uns 2x Das Buch "Interessengebiet" vom Kein & Aber Verlag gewinnen. Zuckerl einlösen und gewinnen!

Zum Gewinnspiel