Gewinnspiel zum Buch: "Eine vergnügliche Reise durch den Lebensdschungel"

Mag. Eva Salvarani, studierte Betriebswirtin, die ihren Ruhestand zwischen Wien und Eisenstadt genießt, geht in ihren Kurzgeschichten den Absurditäten des Lebens auf den Grund. Mit feiner ironischer Feder schreibt sie etwa von der Freundschaft zweier Coronaviren. Auf Fragen wie „Warum treibt sich ein Chinese nachts mit einem Messer am Donaukanal herum?“ und „Wieso kann der erfolgreiche Casanova die 101. Angebetete nicht erobern?“ findet sie treffsicher humoristische Antworten.

Zum Inhalt des Buches

Im Mittelpunkt vieler ihrer vergnüglichen Vignetten steht dabei eine Figur, die nicht von ungefähr Sarakasti heißt. Private und berufliche Probleme nimmt die Autorin ebenso aufs Korn wie Missverständnisse, die in der alltäglichen Kommunikation unvermeidbar sind. In ihren pointierten Erzählungen beweist die Autorin, dass sie eine erfahrene Beobachterin der menschlichen Natur ist. Herrlich etwa, wie ihre Figuren im Büroalltag zwar miteinander sprechen, dabei aber stets aneinander vorbeireden. Mit einer ordentlichen Brise Witz und einem ausgeprägten Gespür für sprachliche Nuancen schafft die Autorin es, die Leserschaft in ihren Bann zu ziehen.