Gewinnspiel: Mit dem Vienna PASS gratis in 90 Sehenswürdigkeiten und Museen in Wien

Vienna Sightseeing darf sich über eine positive Bilanz für das Jahr 2023 freuen. Insgesamt 426.000 Gäste nutzten die Angebote wie die HOP ON HOP OFF Busse oder Tagestouren. Bei uns könnt ihr 2 Vienna Pässe für 3 Tage gewinnen und erhaltet damit freien Zutritt zu bis zu 90 Museen, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in und um Wien.

130.000 verkaufte City Pässe und insgesamt 426.000 Gäste in den HOP ON HOP OFF Bussen, bei Tagestouren, der Panoramabahn, dem Parndorf Shuttle und den Pässen selbst – so lautet das erfolgreiche Resümee für 2023 von Vienna Sightseeing.

Die Welt zu Gast in Wien: Vienna Sightseeing zieht positive Bilanz für 2023

Bei über einer Million Eintritte bei verschiedenen Sehenswürdigkeiten kommen einige Gäste aus den verschiedensten Ländern zusammen. 2023 kamen rund 62 Prozent aller Besucher aus Europa – mit 25 Prozent die meisten aus dem Nachbarland Deutschland. Aber auch aus dem Süden Europas zieht es die Menschen in die österreichische Hauptstadt, so kamen 14 Prozent aller Besucher aus Italien und neun Prozent aus Spanien.

Auch bei den HOP ON HOP OFF Bussen zeichnet sich ein spannendes Bild an Nationalitäten ab: 25 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland, neun Prozent aus Amerika und sieben Prozent aus Österreich.

130.000 verkaufte City Pässe brachten eine Million Eintritte für verschiedene Sehenswürdigkeiten in Wien

Sowohl der Vienna PASS als auch der Vienna FLEXI Pass sowie die Hop On Hop Off Busse bleiben ein wichtiger Bestandteil des Wiener Tourismus. Der Erfolg von Vienna Sightseeing spiegelt sich auch in den Ausschüttungen an die beteiligten Partner wider. Über 9,5 Millionen Euro wurden für das Jahr 2023 an die verschiedenen Partner ausgeschüttet, was nicht nur den Wiener Tourismus stärkt, sondern auch der Förderung lokaler Unternehmen und Attraktionen dient.

Zu den Top 5 der beliebtesten Partnerattraktionen zählen dabei das Schloss Schönbrunn, das Sisi Museum in der Hofburg, das Obere Belvedere, das Wiener Riesenrad und der Tiergarten Schönbrunn. Auch bei den Tagestouren ist die City-Tour mit Schönbrunn die klare Nummer 1, gefolgt von den Touren in die Wachau, nach Hallstatt, Salzburg und Bratislava.

Gewinnspiel: Wir verlosen 2x einen Vienna PASS

Wir verlosen 2x einen Vienna PASS für 3 Tage, perfekt für einen Kurz-Trip nach Wien. Damit erhält man unter anderem freien Zutritt zu bis zu 90 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten und Museen Wiens, eine unlimitierte Nutzung der HOP ON HOP OFF Busse von VIENNA SIGHTSEEING TOURS und Fast-Track-Eintritt bei mehreren Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt. Gleich Zuckerl einlösen und mit etwas Glück gewinnen!

Hier geht's zum Gewinnspiel

Mehr Infos unter https://www.viennapass.de