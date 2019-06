Gewinnspiel: Mit "111 Orte für Kinder in Wien" auf Entdeckungstour

Bald starten die Sommerferien und auch die Wochenenden bieten sich an, um mit Kindern Ausflüge zu unternehmen und die Bundeshauptstadt aus einem anderen Blickwinkel zu erleben. Das Buch "111 Orte für Kinder in Wien, die man gesehen haben muss" hält so manche Geheimtipps bereit. Bei uns können Sie ein Exemplar gewinnen.

Oft steht man vor der Frage "Was wollen wir unternehmen?". Wien bietet vor allem für Kinder ein wahres Füllhorn an Möglichkeiten und Spielwiesen. Um einen Überblick zu erhalten, bietet das Buch 111 Möglichkeiten, die Bundeshauptstadt zu erkunden und Wien mit Kinderaugen zu erleben.

Die Autorin Bernadette Németh hat für ihr Buch spannende, lehrreiche und fantasievolle Orte in Wien gefunden und zusammengestellt.

"111 Orte für Kinder in Wien": Eine Entdeckungsreise durch die Bundeshauptstadt

Von kulinarischen Schmankerln, Bastelspaß bis über sportliche Highlights, im Buch "111 Orte für Kinder in Wien, die man gesehen haben muss" ist garantiert für jeden etwas dabei.

Eine bunte und strukturierte Auflistung ermöglicht dem Leser, den Überblick zu behalten. Die durch Bilder untermalten Beschreibungen, machen die Orte noch schmackhafter. Mit farbig markierten Zeilne, bunten Sprechblasen und verspielter Schrift, wirkt der "Reiseführer" frech und kindgerecht.

Zu so manchem Ausflugsziel gibt es zusätzlich noch einen interessanten und oft hilfreichen Tipp. Ein Stadtplan, in dem alle Orte eingezeichnet sind, erleichtert die Planung. Zu jedem Ziel sind zusätzlich noch die Adresse und Hinweise zur Anreise vorhanden.

Gewinnen Sie ein Exemplar von "111 Orte für Kinder in Wien"



Fazit: Das Buch bietet einen tollen Überblick. Durch die liebevolle und übersichtliche Gestaltung, lässt sich ein Ausflug in Wien ohne Probleme organisieren. Bei uns können Sie eine Ausgabe von "111 Orte" gewinnen.

Buchtipp:

Titel: 111 Orte für Kinder in Wien, die man gesehen haben muss

Autor: Bernadette Németh

Verlag: Emos Verlag 2019

ISBN: 978-3-7408-0058-6

Seiten: 240

(Red)