Gewinnspiel: Ein Stückchen Island im Wiener Audimax erleben

Am 13. Jänner berichtet Reisejournalist Olaf Krüger im Wiener Audimax über seine Reisen nach Island, der Insel aus Feuer und Eis. Für Menschen mit Fernweh verlost VIENNA.at 2x2 Tickets.

Seit 2004 erkundet Olaf Krüger die Vulkaninsel mit großer Begeisterung. Über ein Jahr hat er inzwischen dort verbracht und tiefe Einblicke in ein verblüffend vielseitiges Land gewonnen. VIENNA.at verlost dabei 2×2 Tickets für das Event .

Von alten und neuen Bräuchen

In der quirligen Metropole Reykjavík besucht er angesagte Tätowierer und trifft einen Mann, der harmlose Touristen in furchteinflößende Wikinger verwandelt. Er wird Zeuge der ersten isländischen Eismeile, die, ausgetragen bei 3,7 Grad Wassertemperatur, auch den unerschrockensten Schwimmerinnen das Blut in den Adern gefrieren lässt.