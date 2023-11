Gewinnspiel: Besser Einschlafen mit Pure Encapsulations

Stundenlanges Wachliegen und ständiges Hin-und-Herwälzen? Wer Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen hat, fühlt sich tagsüber oft müde, unausgeglichen und weniger leistungsfähig. Die neuen Melatonin Kapseln von Pure Encapsulations® unterstützen den Körper beim Einschlafen. Wir verlosen 2 Packungen.

Das Schlafhormon Melatonin wird in der Zirbeldrüse auf natürliche Art und Weise gebildet und hilft beim Einschlafen. Es gibt jedoch Faktoren, die die Hormon-Produktion hemmen. Beispielsweise wirkt der blaue Lichtanteil des natürlichen, aber auch künstlichen Lichts – wie es von Bildschirmen ausgeht – wie ein Muntermacher. Wer abends also mit Handy oder Tablet im Bett liegt, wird trotz später Stunde nicht müde. Doch auch andere Einflüsse wie Stress und ein damit verbundener erhöhter Cortisolspiegel oder ein erhöhter Bedarf an Magnesium haben Einfluss auf den Melatonin-Spiegel.