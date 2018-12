Am Donnerstag wurden im Wiener Rathaus die Gewinner der Kinder- und Jugendbuchpreise der Stadt Wien geehrt. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) überreichte drei heimischen Autoren und einer Illustratorin die Auszeichnungen.

In den prämierten Büchern steht das Erwachsenwerden Jugendlicher im Vordergrund, hieß es in einer Aussendung der Stadt. Sarah Michaela Orlovsky wurde für ihr Buch “ich#wasimmerdasauchheißenmag” ausgezeichnet, in dem die Erzählerin Nono auf der Suche nach ihrer neuen Stellung in der Familie ist, nachdem ihre Mutter unerwartet schwanger wird.