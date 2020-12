Gewessler: Atomkraft keine Energiequelle der Zukunft

Laut Klimaschutzministerin Gewessler darf Atomkraft nicht die Zukunft sein. Sie sei zu teuer, unsicher und risikoreich.

Nach Ansicht von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist die Atomkraft keine Energiequelle der Zukunft. "Für Österreich ist ganz klar - die Zukunft der Energie ist erneuerbar. Und da gehört Atomkraft eindeutig nicht dazu", teilte Gewessler am Montag nach einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen der APA mit. Dort wurde darüber beraten, wie der Umbau der europäischen Energieversorgung zu 100 Prozent erneuerbaren Energien gelingen kann.

Gewessler: Atomkraft zu teuer, unsicher und risikoreich

Dabei sei deutlich geworden, dass die Verbindung von Strom, Wärme und Verkehr ein "zentraler Baustein" sein werde, hieß es in der Aussendung. Für die Industrie werde auch erneuerbarer Wasserstoff eine "wichtige Rolle spielen". Laut Gewessler sollte Energie aus "Sonne, Wind, Wasser, Geothermie und Biomasse" gewonnen werden. "Atomkraft ist zu teuer, unsicher und bringt unzählige ungelöste Risiken mit."

Auch forderte die Klimaschutzministerin eine rasche Umsetzung des jüngst beschlossenen Klimaziels. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich vergangene Woche nach mehrstündigen Verhandlungen darauf geeinigt, dass der Ausstoß von Treibhausgasen in der Europäischen Union um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken soll.

Auf der Tagesordnung stand auch die Gefährdung von EU-Mitgliedstaaten durch ein neues Atomkraftwerk in Weißrussland. Dort seien noch wesentliche Sicherheitsverbesserungen ausständig, die im Zuge des Stresstests nach EU-Vorbild identifiziert wurden, hieß es in der Aussendung weiter. Gewessler drückte den hauptbetroffenen Staaten am Baltikum ihre Unterstützung aus.