Gewerkschaften warnen erneut vor Personalmangel in Spitälern

Am Freitag haben die Gewerkschaften GÖD und younion ihre Warnungen vor zunehmenden Personalengpässen in Österreichs Krankenhäusern erneuert.

3.369 Pflegekräfte fehlen bundesweit

Bundesweit fehlten in den Landes-, Gemeinde- und Bezirkskliniken insgesamt 3.369 Pflegekräfte, was einem Anstieg um 19,2 Prozent im Vergleich zum Mai dieses Jahres entspreche. Bei den Ärztinnen und Ärzten seien aktuell 986 Stellen unbesetzt, so Reinhard Waldhör von der GÖD. Dazu komme die "Flucht in die Teilzeit".