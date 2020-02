Gewerkschaft: Umsetzung der Bildungsdirektion in der Praxis "sehr schlecht"

Die Landesschulräte wurden mit dem 1. Jänner 2019 in Bildungsdirektionen umgewandelt. Die Umstellung funktioniere in der Praxis laut der Gewerkschaft jedoch "sehr schlecht".

Mit 1. Jänner 2019 wurden die Landesschulräte in Bildungsdirektionen umgewandelt, nach einer Übergangsphase sind diese seit Herbst für die Verwaltung aller Lehrer und Schulen zuständig. In der Praxis funktioniere diese Umstellung allerdings "sehr schlecht", beklagt Lehrergewerkschafter Paul Kimberger (FCG). Das Aufbrechen jahrzehntealter Strukturen brauche Zeit, betont man im Bildungsministerium.

Gewerkschaft: "Bildungsdirektionen nur mit sich selbst beschäftigt"

Mehrere Pflichtschuldirektoren bestätigen Kimbergers Wahrnehmung. "Da ist ein Vakuum über mir", beklagt eine Wiener Direktorin gegenüber der APA. "Die Schulen sind knapp vor dem Kollaps", warnt ein Kollege. Gab es früher mit dem Bezirks- bzw. später dem Pflichtschulinspektor einen zentralen Ansprechpartner für alle Anliegen, sei der neue Schulqualitätsmanager nur noch für pädagogische Anliegen zuständig. Alle anderen Kompetenzen - von der Schülerzuteilung bis zur Lehrerversetzung - seien in der neuen Struktur auf verschiedene Personen verteilt. Welche das sind, sei allerdings vielfach nicht klar.

Zuständigkeiten seien nicht klar geregelt

Das werde vor allem zum Problem, wenn akut gehandelt werden müsse: Ohne Dienstaufsicht könnten Schulen etwa nicht entscheiden, wie sie nach einem Gewaltvorfall handeln sollen, wie die vielen Regelungen und Vorschriften von Bildungsministerium und -direktion im Schulalltag umzusetzen sind oder wie sie an Ersatzpersonal kommen, wenn eine Lehrerin schwanger wird oder ein Lehrer länger in Krankenstand gehen muss. Dazu kommt laut den Praktikern, dass die Verwaltung seit der Behördenreform entgegen der politischen Ankündigung mehr statt weniger geworden ist. Probleme wie diese würden der Gewerkschaft aus ganz Österreich gemeldet, so Kimberger.