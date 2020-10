Gewerbsmäßiger Diebstahl auf 21 Baustellen: Duo festgenommen

Zwei Männer sollen in Ober- und Niederösterreich gewerbsmäßigen Diebstahl im großen Stil betrieben haben. Sie sollen auf 21 Baustellen tonnenweise Beute abtransportiert haben.

Polizisten aus Enns (Bezirk Linz-Land) haben zwei gewerbsmäßige Diebe verhaftet, die Mitte Juni 2020 in Ober- und Niederösterreich in 21 Fällen Baumaterial für Fassaden- und Verputzarbeiten gestohlen haben sollen. Die Bosnier, 33 und 39 Jahre alt, hatten sich einen Transporter gemietet und frühmorgens oder spätabends tonnenweise Beute abtransportiert, von der ein Großteil in einem Lager bei Hörsching sichergestellt wurde. Der Rest war bereits verkauft, so Polizei.