Gewaltschutz-Kampagne in Wiener Spitälern

In Wiener Spitälern und Ordinationen läuft eine Plakatkampagne gegen häusliche Gewalt an. Das Motto: "Gewalt macht krank! Es gibt Hilfe, sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder mit Ihrem Arzt".

Gewaltschutz-Plakatkampagne in Wiener Spitälern und Ordinationen

27 Prozent der gewaltbetroffenen Frauen suchen einen Arzt auf

Laut Untersuchungen der Europäischen Grundrechteagentur suchen 27 Prozent der gewaltbetroffenen Frauen in Österreich nach dem gravierendsten Vorfall von Beziehungsgewalt ein Spital oder eine Arztpraxis auf, wurde im Rathaus berichtet. Frauen mit Gewalterfahrung gehen nicht nur bis zu zehnmal öfter in ein Krankenhaus als nicht Betroffene. Sie wechseln auch häufig Ärztin bzw. Arzt, um möglichst anonym zu bleiben, hieß es weiter.

Plakate wenden sich an Patienten und Gesundheitspersonal

Eines der Plakate wendet sich an das Gesundheitspersonal, das andere auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch an Patientinnen. Beide werden an rund 1.800 niedergelassene Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner bzw. und Gynäkologinnen und Gynäkologen verschickt sowie in ambulanten und stationären Bereichen, die am häufigsten von Gewaltopfern aufgesucht werden, angebracht. Das sind Spitalsabteilungen für Unfall- und Notfallmedizin, Gynäkologie, HNO, Augenheilkunde, Dermatologie und Psychiatrie. Die Botschaft ans Gesundheitspersonal lautet "Fragen Sie Ihre Patientin, ob sie Hilfe braucht!"