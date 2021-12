Gewalt an Frauen: Diese Gruppe ist zu selten im Mittelpunkt

Mädchen beziehungsweise sehr junge Frauen sind viel zu selten im Mittelpunkt, wenn über Gewalt an Frauen gesprochen wird: Das hieß es bei einer Pressekonferenz des Instituts für Konfliktforschung (IKF) am Montag.

Viele Frauen sind Gewalt ausgesetzt

Jede fünfte in Österreich lebende Frau sei im Lauf ihres Lebens körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Männergewalt betreffe bereits Mädchen, sagte IKF-Leiterin Birgitt Haller. Sie seien zudem vier Mal so häufig sexueller Belästigung im Internet ausgesetzt wie Burschen. Zwei von drei Mädchen würde digitale Gewalt erfahren, auch Beschimpfungen, Cyberstalking oder Grooming.

#GirlsCan und ein Graffito

Mädchen bräuchten mehr Orte zum geschützten Zusammentreffen, ganz niederschwellig und abseits von Krisenzentren und Gewaltberatungsstellen, sagte auch Birgit Hofstadler vom JA.M Mädchenzentrum des Vereins Mafalda in Graz. Ein Erfolg sei die Teilnahme an #GirlsCAN gewesen, die ein großes Graffito zum Thema "My Body My Choice" mitten in der Grazer Innenstadt hervorbrachte. Die jungen Teilnehmerinnen hätten sich damit auseinandergesetzt, dass das Recht am eigenen Körper schon bei Kleidung und Aussehen beginne.